В США заявили, что Харрис уничтожит всю оппозицию в стране

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах уничтожит оппозицию. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс, передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден назвал отбросами сторонников кандидата в американские главы от Республиканской партии Дональда Трампа. Позже Белый дом попытался оправдаться, заявив, что лидер Соединенных Штатов так охарактеризовал «риторику ненависти» на митинге республиканца в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.