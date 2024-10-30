В США рассказали, как Байден помог Трампу в преддверии выборов

Действующий президент США Джо Байден мог существенно помощь кандидату на пост главы государства от республиканцев Дональду Трампу, назвав сторонников миллиардера «мусором». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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«Байден, возможно, оказал Трампу большую помощь своей оплошностью (назвав сторонников Трампа «мусором» - прим. ред.)», - говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает CNN, Белый дом попытался «очистить высказывания» президента: его пресс-секретарь Эндрю Бейтс заявил, что Байден имел в виду «ненавистническую риторику» на митинге в Нью-Йорке, а не сторонников бывшего президента.

Еще одним признаком того, что Белый дом осознает потенциальные политические последствия этого эпизода, стало то, что сам Байден обратился к социальным сетям, чтобы прокомментировать ситуацию, добавляет телеканал.

До этого Байден заявил, что под «мусором» имел в виду разжигающие ненависть слова сторонника кандидата в президенты США Дональда Трампа о Пуэрто-Рико.