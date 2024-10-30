Реакция исламского мира на ситуацию в Газе возмутила Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал реакцию исламского мира на ситуацию в Газе «слабой». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время церемонии вручения наград победителям 9-го Международного конкурса по запоминанию и чтению Корана. По словам Эрдогана, исламский мир не продемонстрировал сильную реакцию на действия Израиля в секторе Газа, что вызывает у турецкого президента сожаление.

«За исключением нескольких стран, я с сожалением вынужден сообщить, что нет сильной реакции со стороны исламского мира. Не следует забывать, что этот беспорядок зафиксирован в истории», — заявил он.

Помимо этого Эрдоган также добавил, что «ослепленные сионистскими заблуждениями» власти Израиля подавили те структуры, целью которых была защита прав человека, мира и демократии. При этом, тот факт, что мировое сообщество не пытается сдержать «врага человечества» и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, является, по мнению Эрдогана, «угасанием человечности».

«Мы несем ответственность перед нашими братьями, которые приняли мученическую смерть, сожженные заживо бомбами сионистских убийц в палатках, в которых они жили. Мы в долгу перед детьми, которые приняли мученическую смерть на руинах своих домов, разрушенных в Газе, с четками в руках и Кораном на коленях. Призываю всех, кому не безразлична судьба Палестины и Ливана, протянуть руку помощи угнетенным», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил о попытках разрушить Турцию извне.