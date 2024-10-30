ЕС просчитался при планировании помощи Украине

В докладе экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, посвященном укреплению гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам, отмечается, что ЕС недооценил экономические и военные возможности России при планировании помощи Украине. Газета.Ru

«Если бы заранее была осознана способность России активировать свою военную экономику и ограничить или, по крайней мере, отложить экономические трудности, это могло бы усилить необходимость наших усилий по перевооружению Украины», — сказано в докладе, подготовленном для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По мнению Ниинисте, Евросоюз должен наладить использование анализа разведданных и прогнозов в политическом планировании, чтобы точнее оценивать угрозы. Lenta.ru

Ранее бывший президент Финляндии заявил, что страны ЕС должны выделить 20% бюджета Евросоюза на оборонные нужды и значительно расширить полномочия Еврокомиссии в сфере обороны и безопасности. ТАСС