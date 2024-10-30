В Польше экс-министра обороны заподозрили в предательстве

Бывшего министра нацобороны Польши и экс-главу комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича подозревают в предательстве. Об этом сообщил начальник Службы военной контрразведки республики Ярослав Стружик, передает РИА Новости.

По его словам, комиссия пришла к выводу, что во время нахождения на посту главы нацобороны Мачеревич «препятствовал закупке вооружений для ВС Польши, в том числе танкеров для дозаправки самолетов в воздухе». Там считают, что в действиях бывшего министра «содержатся признаки предательства».

«Комиссия единогласно рекомендует передать собранные материалы соответствующей прокуратуре для уголовно-правовой оценки на предмет совершения преступления Антони Мачеревичем», — добавил Стружик.

Также он указал, что доклад имеет закрытую часть, которую он уже представил премьер-министру Польши.