ЕС просчитался при планировании помощи Украине

В докладе экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, посвященном укреплению гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам, отмечается, что ЕС недооценил экономические и военные возможности России при планировании помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

© EPA/TACC

«Если бы заранее была осознана способность России активировать свою военную экономику и ограничить или, по крайней мере, отложить экономические трудности, это могло бы усилить необходимость наших усилий по перевооружению Украины», — сказано в докладе, подготовленном для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ниинисте считает, что Евросоюз должен интегрировать разведывательную информацию и прогнозы в процесс политического планирования, чтобы более точно оценивать возникающие угрозы.

До этого Ниинисте заявил, что страны Евросоюза должны быть готовыми к снижению поддержки Украины со стороны США и предусмотреть финансирование для этого.