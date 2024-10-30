Политолог рассказал о возможной судьбе Сырского

После завершения украинского конфликта властям страны потребуется обвинить кого-то в военных неудачах, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Такой фигурой, по его мнению, может стать главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Думаю, сегодняшние претензии к Сырскому не очень обоснованы, но они не исчезнут, ведь изначально была идея того, что Украина должна победить Россию, — заметил Журавлев. — Тем не менее, если снять Сырского сейчас, значит, придется назначать кого-то другого, потому его просто держат под контролем в расчете на то, что ничего страшного он совершить не успеет».

Журавлев объяснил, что рано или поздно Украине придется искать того, кто понесет ответственность за поражение страны в конфликте, и, как он считает, вероятнее всего, именно главком ВСУ будет вынужден ответить за все промахи.

«Хороший вариант, если его отправят послом куда-нибудь во Францию. Другой вариант, если сложится совсем тяжелая ситуация, — под суд. Кто-то должен будет за все ответить, с шумом или без», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский необоснованно меняет командиров бригад. По ее словам, главком так часто тасует комбригов в ВСУ, что они не успевают понять, какие подразделения входят в их состав.