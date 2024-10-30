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США обратились к Китаю из-за сообщений о солдатах КНДР в России

© Газета.Ru

Соединенные Штаты стремятся воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы Пхеньян вернул северокорейских солдат, якобы отправленных в Россию для участия в конфликте с Украиной. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, поддерживающий отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Также отмечается, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились в Пекин «применительно к обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого», добавил источник.

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Зеленский посоветовал военным отступать в случае угрозы гибели

Солдаты Вооруженных сил Украины отступают с позиций на линии фронта из-за нехватки людей в своих рядах. Соответствующие заявления в среду, 30 октября, сделал президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводят местные СМИ.

— Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей, — высказался украинский лидер изданию «Страна».

Вооруженные силы Украины начали отступать из Курахова. Об этом в среду, 30 октября, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

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Разгром колонны ВСУ под Суджей попал на видео

© МО РФ

Новейшие БПЛА-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» разбили колонну украинской бронетехники, которая передвигалась в Суджанском районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как беспилотники находят и поражают цели.

По информации военкоров, операторы дронов действовали при поддержке спецназа. БПЛА, которые «встретили» вражескую колонну, управляются по проводной связи с использованием оптоволоконного кабеля, способного разматываться на 20 километров.

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Вучич пересказал ответ Путина на идею о прекращении огня на Украине

Президент России во время телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем не проявил интереса к предложению о прекращении огня на Украине. Об этом сербский лидер рассказал в интервью Bloomberg.

Вучич подчеркнул, что Путин в ответ на предложение ответил, что «все цели специальной военной операции будут выполнены».

Президент Сербии объяснил свой звонок тем, что это то, «что делают джентльмены, что делают настоящие мужчины». В сложных обстоятельствах они пытаются получить ответ другой стороны, добавил Вучич.

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Зурабишвили обратилась к Западу с призывом по «Грузинской мечте»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала страны Запада оказать «чрезвычайное давление» на партию власти «Грузинская мечта» ради пересмотра парламентских выборов. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) она заявила, что «никто не может позволить себе потерять Грузию в пользу России».

По ее мнению, если Запад не окажет необходимого давления, Грузия потеряет свою «европейскую перспективу». Она призвала оказать «чрезвычайное давление» на власть ради пересмотра выборов.

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Лобода отказалась от критики России

Украинская певица Светлана Лобода выступит на концерте в Дубае без политических высказываний из-за «намека» на отмену выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает Mash, чиновники ОАЭ обратили внимание на видео с выступления Лободы в Ереване и предупредили организаторов, что «у них подобного быть не должно». Речь идет о видео, на котором певица попросила поклонницу осудить действия России. Получив отказ, Лобода попросила зрительницу уйти и заявила, что люди, приходящие на ее концерты, должны разделять ее позицию.

По данным Mash, организаторы концерта в ОАЭ передали информацию команде Лободы. Они напомнили, что русскоязычные знаменитости, «не следившие за языком», уже сталкивались в стране со штрафами и запретом на въезд. По версии Telegram-канала, на фоне упавших доходов певица согласилась на условия организаторов.

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Названы главные версии гибели экс-обладательницы самых больших губ в России

© Соцсети

Родственники блогерши Кристины Рэй уверены в криминальном характере смерти девушки, сообщает Telegram-канал SHOT. До сих пор они не видели тела девушка, а опознали ее только по татуировкам на теле, которые им показали на фото с места обнаружения трупа.

Следствие также рассматривает версию, согласно которой девушка могла спуститься в канализацию за закладкой, но на месте ее сбило с ног потоком нечистот.

По словам друзей девушки, она в последнее время часто проводила время в компании некого Романа Михина, более известного в медиапространстве под псевдонимом «Кот». Близкие подозревали, что блогер могла скрываться у него на квартире, где они вместе употребляли наркотики.

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«Госуслуги» призвали пользователей сменить почту Gmail

«Госуслуги» разослали сообщения пользователям, у которых к аккаунту привязан почтовый ящик Gmail от Google, с предложением заменить почту на отечественную. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

В рассылке говорится, что недавно Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. В связи с этим «Госуслуги» не могут гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, говорится в сообщении.

Сервис рекомендует заменить почту «на любую другую» или воспользоваться почтой от VK Xmail.

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Бах объяснил, почему МОК отстранил Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), поскольку якобы никто из участников 55 мировых конфликтов так не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.

"Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины, - сказал Бах. - И это нарушение Олимпийской хартии. И объявило, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией".

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Названа причина массовых ДТП в Москве

Причиной массовых ДТП утром 30 октября в Москве стало отсутствие на автомобилях зимних шин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На дорогах Москвы и Подмосковья этим утром много аварий из-за первых заморозков. Водители говорят, что причина многих ДТП — летняя резина. По данным карт, внутри ТТК сейчас десятки ДТП», — говорится в сообщении.

Так, утром 30 октября на Лужнецком мосту произошло ДТП с несколькими автомобилями. В результате движение автотранспорта в сторону центра города затруднено.

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