Будущий президент США должен как можно скорее добиться заключения перемирия на Украине. С таким призывом в интервью агентству Bloomberg Сербии Александр Вучич.

«Тогда будут пути для достижения долгосрочного мира, но сначала сделайте этот первый шаг как можно скорее», — заявил политик.

По словам сербского лидера, прекращение боевых действий не только положит конец кровопролитию, но и будет отвечать «самым лучшим интересам Запада».

Ранее Вучич заявил, что сербы устали от лицемерных разговоров политиков про важность территориальной целостности Украины и игнорирования Белграда по вопросу Косово. Он уточнил, что западные политики говоря об Украине, вместе с игнорируют территориальную целостность Сербии.

В этом же интервью Вучич заявил, что если Белград признал независимое Косово и ввел санкции против Российской Федерации, то страна «завтра бы» стала членом Европейского союза.