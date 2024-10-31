Кулеба рассказал о просьбе США к Зеленскому перед началом СВО

Власти США попросили президента Украины Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ТСН.

Он пояснил, что Вашингтон обратился к Зеленскому с такой просьбой из-за опасений, что его могут убить. «США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет», — сообщил Кулеба.

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Также, по его словам, западные страны призывали украинского лидера готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

Ранее стало известно, что в начале СВО Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней. Сообщалось, что президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполетной зоны, которую альянс не мог ему предоставить.