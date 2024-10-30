У Германии возникли серьезные экономические проблемы из-за поддержки Берлином Киева. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Германия погибает за Украину», — подчеркнул он.

Свое мнение ирландский журналист проиллюстрировал закрытием заводов Volkswagen в Германии. Боуз отметил, что за всю свою историю концерн не закрыл ни одного своего завода.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц счел, что анонсированное закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна.

Днем 28 октября стало известно, что в рамках борьбы с убытками концерн Volkswagen готов закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. По данным производственного совета, в зоне наибольшего риска находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche. Существует риск потери десятков тысяч рабочих мест, многие департаменты концерна планируется закрыть или вывести за пределы Германии.