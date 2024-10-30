Исследование выявило рекордное число недовольных Макроном французов

Президента поддерживают только 17% опрошенных жителей страны. Такие данные приводит издание Figaro Magazine со ссылкой на исследования компании Verian-Epoka. В публикации отмечается, что это самый низкий уровень поддержки Макрона с момента его избрания пост президента в 2017 году.

«78% опрошенных ответили, что недовольны деятельностью главы государства. Его поддержка ещё слабее, чем в разгар кризиса «жёлтых жилетов», — отмечается в исследовании.

Его авторы полагают, что снижение популярности Эммануэля Макрона связано с роспуском парламента в июне.