Reuters: КНДР готовит ядерные учения в день выборов в США

Северная Корея разместила пусковую установку для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которую может использовать во время президентских выборов в США, сообщили южнокорейские законодатели на основании данных военной разведки. По их информации, это действие может быть связано с демонстрацией развития стратегического вооружения КНДР.

«Подготовка транспортно-пусковой установки завершена, она развернута в определенном месте, и запуск МБР для технологической проверки возвращения боеголовок в атмосферу может состояться, приуроченный к президентским выборам в США, либо до, либо после них в ноябре», — заявил депутат Южной Кореи Ли Сон Квон.

Его слова приводит Reuters.

В дополнение к планам по запуску МБР, Ли Сон Квон также указал на возможность проведения КНДР седьмого ядерного испытания в период около дня выборов. Это также подчеркивает стремление страны демонстрировать свое стратегическое оружие на международной арене, пишет издание.

Депутат Пак Сон Вон сообщил, что согласно данным Разведывательного управления, ракета пока не установлена на пусковой площадке, однако есть вероятность, что ее уже перевезли на необходимое место. КНДР осуществила ряд испытаний МБР по высокоугловой траектории, что позволило ракетам достигать цели на значительно меньшие расстояния по сравнению с их максимальной дальностью. Это было сделано в частности для обеспечения безопасности и предотвращения политических рисков, связанных с запуском ракет в дальний район Тихого океана.

Тем не менее, для разработки МБР критически важным является проведение запусков по более плоской, стандартной траектории. По данным издания, это обусловлено необходимостью подтверждения способности боеголовки возвращаться в атмосферу, сохраняя управляемость и способность поразить заданную цель.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не заинтересована в нападении на Южную Корею и в силовом объединении Корейского полуострова, пишет RT. Он подчеркнул, что в настоящее время КНДР не проявляет интерес к «освобождению» Южной Кореи. В Пхеньяне была объявлена политика, которая предполагает де-факто признание наличия двух независимых государств. При этом, в сентябре, Ким Чен Ын рассказал, что вооружённые силы страны должны быть готовы использовать ядерный потенциал в любое время для защиты интересов безопасности, сообщает RT.