Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что мир недостаточно сильно отреагировал на заявления о якобы пребывании военных КНДР на территории России. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Зеленского.

«Голос США, голос НАТО, голос западных партнеров, голос глобального Юга и Китая не звучит так громко, как должен звучать сейчас относительно присутствия северокорейского контингента на территории России», — написал он.

По словам Зеленского, Украине нужна «действенная реакция» на якобы пребывание военных КНДР на территории России. До сих пор в Киеве слышали некоторую реакцию, «но она недостаточно сильна», добавил украинский лидер.

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Кроме того, Зеленский не исключил, что на территории России якобы могут оказаться военные из Ирана. Никаких доказательств своим словам он не привел.

29 октября Пентагон выступил с утверждением, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшены в Курскую область.