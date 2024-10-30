В Грузии объяснили, чем грозит отказ президента явиться на допрос

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что, если президент Саломе Зурабишвили и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, это будет считаться подтверждением, что ее обвинения являются ложными. Газета.Ru

«Расследование состоится. Если у кого-то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам… Если они не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», — заявил он. RT на русском

Ранее Генпрокуратура Грузии вызвала президента страны Зурабишвили на допрос. Уточняется, что она обязана явиться и ответить на все вопросы 31 октября. ТАСС