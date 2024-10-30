Советский астрофизик рассказал о преследованиях в США

Советский астрофизик Эдуард Лозанский в беседе с NEWS.ru признался, что в США сохраняется некая свобода слова, и лично с преследованиями по национальному признаку не сталкивался. На полях VIII Всемирного конгресса соотечественников он указал, что серьезные издания публикуют его статьи с критикой внешней политики Вашингтона.

Никто на преследования не жаловался. Преследования по национальному признаку мне, по крайней мере, неизвестны. В Америке сохраняется некая свобода прессы. Я публикуюсь в серьезных американских изданиях с очень резкой критикой внешней политики. Они не стесняются меня публиковать. Очень много людей понимают, что американская внешняя политика приведет к глобальной катастрофе, — отметил астрофизик.

По мнению Лозанского, сейчас многие следят за публикациями в социальных сетях. Крупные издания, такие как New York Times и Washington Post, теряют доверие и становятся органами пропаганды. Но несмотря на это у людей есть возможность высказать свое мнение.

Я считаю, что в интересах Америки поддерживать с Россией нормальные и взаимовыгодные отношения. Но некоторым силам это не нравится. В их интересах, чтобы Россия была врагом. Потому что если Россия — друг, то бюджет падает, — добавил эксперт.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США преследуют за инакомыслие россиян и собственных граждан. В качестве примера она привела политолога Дмитрия Саймсома, которого обвинили в нарушении санкций из-за работы в России.