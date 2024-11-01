Кандидат в президенты Молдавии Стояногло готов к диалогу с РФ

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло в случае победы на выборах готов встретиться с руководством РФ для выстраивания прагматичных отношений.

"Я рассматриваю встречи с российским руководством как одну из многих площадок для выстраивания эффективных, прагматичных отношений. Взаимодействие с Россией - это не вопрос идеологий, а вопрос национальных интересов и стабильности для каждого гражданина [Молдавии]", - заявил в интервью ТАСС политик.

По его словам, республика должна иметь сбалансированные отношения с иностранными государствами, чтобы сохранить свою независимость.

"Наивно думать, что разрыв контактов или антагонизм с крупным соседом принесут выгоду стране. Напротив, именно конструктивные и взаимоуважительные связи позволяют нам оставаться суверенными и независимыми в своем выборе, а не заложниками односторонней политики. Парадоксально, но для настоящей независимости нужен сбалансированный диалог, а не обострение конфликтов", - сказал кандидат.

Отношения Молдавии и России стали ухудшаться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 учрежденной ей Партии действия и солидарности.

Прозападное правительство присоединилось к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил ранее вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, отношения между двумя странами сегодня находятся в самой низкой точке за всю историю.

По итогам голосования 20 октября во второй тур вышла Санду, получившая 42,49% голосов, и Стояногло с 25,95%. Второй тур назначен на 3 ноября.