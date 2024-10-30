В Грузии заявили о готовности проверить нарушения на выборах

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила о готовности проверить любые нарушения на прошедших в субботу парламентских выборах. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Млинарадзе. Lenta.ru

По его словам, партия готова к любым способам проверки результатов голосования. «Вот расследование [прокуратуры]. Хотите, создадим комиссию и вместе дойдем до всех участков. Откроем все, вдадимся во все детали, какие только можно. Положим перед собой данные и пройдемся по всем до последнего избирателя», — заявил он. ТАСС

Ранее ЦИК Грузии предложил прокуратуре проверить выборы на фальсификацию. Газета.Ru