Эксперт оценил возможный ответ Ирана на удары Израиля

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером высказался о возможном ответе Ирана на недавние удары Израиля по его территории.

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди заявил, что Иран в ближайшие дни ответит на атаку Израиля «сокрушительными» ударами. По его словам, Тегеран намерен «застать врасплох» еврейское государство своей инициативностью и изобретательностью.

На сегодняшний день никто [из акторов] на Ближнем Востоке не хотел бы втягиваться в широкомасштабный вооруженный конфликт. Речь идет и об Иране, и о США, и, в том числе, об Израиле, где могут чувствовать, что Вашингтон не собирается его поддерживать. И обмен ударами между Израилем и Ираном идет именно в данном контексте. Так, изначально Израиль планировал нанести удар по ядерным объектам в Иране, по его нефтегазовой инфраструктуре, но [президент США Джо] Байден не одобрил данный шаг, и в результате такого удара не состоялось. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

По словам специалиста, ответ Ирана на удары Израиля будет носить ограниченный характер.

«Иран хотел бы ограничиться «ответной пощечиной» и на этом завершить нынешний этап противостояния. При этом риторика Ирана, конечно, намного жестче, чем его реальный замысел. В Иране обещают Израилю «горькие и невообразимые последствия» за атаку, а также утверждают, что его удар по территории страны в значительной степени был отражен. Вместе с тем Израиль заявляет об успешном достижении всех своих целей при ударах… То есть мы видим, что порой риторика обеих сторон не соответствует их реальным замыслам и действиям в рамках данного противостояния. Эта риторика нацелена на то, чтобы воодушевлять население, побуждать его работать против противника. А устрашающие формулировки используются для того, чтобы во всем мире видели силу как Израиля, так и Ирана», - отметил специалист, выразив мнение, что при ответном ударе Ирана критической инфраструктуре Израиля не будет нанесен значительный ущерб.

В США на фоне запланированных на 5 ноября 2024 года выборов главы государства хотели бы увидеть затишье на Ближнем Востоке, добавил эксперт.

«Это затишье необходимо США, чтобы не нарушить тот хрупкий баланс, который вроде бы как выстраивается в стране. Партии власти – демократам – сейчас важно не сыграть против себя же», - подчеркнул он.

Ранее Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в Иране.