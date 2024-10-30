«Грузинская мечта» увидела в словах Байдена «критическое признание» выборов

В правящей «Грузинской мечте» заявили о «критическом признании» итогов выборов в парламент 26 октября Вашингтоном после обнародования президентом США Джозефом Байденом весьма жесткой позиции на этот счет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции в среду заявил, что «позицию администрации Белого дома можно рассматривать как признание выборов».

«Это критическое признание наших выборов, – сказал он. – В заявлении была ссылка на тревожные сообщения (из Грузии) и что-то подобное, но в целом это признание и легитимация».

Президент США ранее заявил, что «глубоко встревожен недавним демократическим откатом в Грузии» и указал, что «парламентские выборы в Грузии 26 октября были омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей».

«Граждане Грузии имеют право мирно выражать свое мнение относительно проведения этих выборов, которые независимые международные и внутренние наблюдатели не признали свободными и справедливыми. Мы призываем правительство Грузии провести прозрачное расследование всех нарушений на выборах, отменить такие законы, как так называемый «Закон о внешнем влиянии», которые ограничивают свободы собраний и выражения мнений, и начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами в Грузии о восстановлении целостности выборов», – заявил Байден.

Американский лидер призывает все стороны «строго уважать верховенство закона и основные свободы, которые продолжают оставаться основой для евроатлантического будущего Грузии».