Словакия поддерживает любой план урегулирования на Украине, который предполагает мирное разрешение конфликта. "План победы" Владимира Зеленского предлагает лишь эскалацию напряженности, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Я поддерживаю все планы, в которых есть слово "мир", то есть планы мира. Уж лучше сесть за стол переговоров и два года вести переговоры, чем позволить солдатам два года убивать друг друга", - сказал он.

Фицо отметил, что так называемый план победы, представленный ранее Владимиром Зеленским, уже не предполагает мирное решение конфликта. Вместо попыток приблизить мирные переговоры, пояснил премьер-министр, Киев предлагает разместить на своей территории ядерное оружие и требует поставок дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

"Если кто-то хочет эскалации напряженности, то именно это он и будет говорить", - констатировал Фицо.

Глава словацкого правительства подчеркнул необходимость решения украинского конфликта путем переговоров и отметил, что Словакия хочет оказывать активное содействие этому процессу.