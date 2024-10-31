Сийярто объяснил, почему Запад раскритиковал выборы в Грузии

На Западе всегда критикуют ход и результаты выборов, на которых побеждают консервативные партии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя недовольства европейских политиков итогами голосования в Грузии.

По словам дипломата, в таком поведении Запада нет ничего нового. С аналогичной критикой постоянно сталкивается и Венгрия.

«Если бы оппозиционная партия победила, то мы бы услышали заявления из Брюсселя, что в Грузии отличная демократия. Нам знакомо это. Мы находимся у власти в Венгрии уже 14 лет. Сталкиваемся с подобной критикой практически с момента нашего прихода к власти», - подчеркнул Петер Сийярто.

Ранее он отмечал, что победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах говорит о воле народа страны. Люди, несмотря на попытку вмешательства, дали понять, чего они хотят.