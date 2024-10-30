Сенатор Бен Кардин заявил, что Владимир Зеленский просил у США разрешения бить вглубь России на 200 километров. Такими подробностями он поделился в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Напомним, что Киев ранее потребовал от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, а также разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории. Снять ограничения на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS Владимир Зеленский просил и в ходе своего визита в США, в том числе и во время личной встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Однако разрешения на это не получил.

По словам сенатора от Демократической партии США, у него была «хорошая встреча и хорошая дискуссия» с Зеленским. Он также рассказал, что именно просил украинский политик.

«Он прошелся по некоторым реальным проблемам в обеспечении санкций против России. Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию... Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться», - пояснил Кардин.

Американский сенатор также отметил, что сам он поддерживает право Киева использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, признав при этом, что есть причины, почему Вашингтон не дает разрешение на это.

Также Кардин заявил, что понимает и одобряет вторжение в Курскую область, назвав такие действия Киева «военным замыслом».