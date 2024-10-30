Премьер Словакии Роберт Фицо назвал вздором версию о подрыве «Северных потоков» украинскими дайверами. Об этом политик заявил в интервью, отрывок которого у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева. Газета.Ru

«Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор», — высказался Фицо. ТАСС

Ранее в МИД России заявили о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков». Lenta.ru