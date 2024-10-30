Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с обращением к французам после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России. В соцсети X он призвал Париж выйти из НАТО и Евросоюза.

Филиппо обратил внимание на заявление фон дер Ляйен о том, что она встретилась с новым генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте и договорилась «активизировать сотрудничество». По мнению политика, таким образом они хотят втянуть Францию в войну с Россией и «подчиниться американскому глубинному государству».

«Чтобы оправдаться, Урсула добавляет, что "эскалация конфликта России против Украины представляет серьезную угрозу европейской безопасности и всему миру"» — добавил лидер партии.

По мнению Филиппо, Франции следует покинуть западные организации. Сейчас они попирают национальные интересы французов и хотят войны, заключил он.