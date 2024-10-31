Назван фактор для возможного начала вооруженного конфликта США и Китая

Триггером вооруженного конфликта США и Китая могут стать противоречия вокруг Тайваня, спорных островов в Южно–Китайском море, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог–американист Малек Дудаков. Он напомнил, что США уже несколько лет проводят учения, целью которых является отработка сценария столкновения, в том числе, с Китаем.

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«Подобные тренировки проводятся, как минимум, с 2015 года. За последние годы число аналогичных учений выросло: американскую армию готовят уже не к контртеррористическим операциям на Ближнем Востоке, чем они в основном и занимались последние 25 лет, а к столкновению с большими державами, опираясь на опыт войны в Украине. Вот, в частности, их обучают тому, как противостоять Китаю в Тихоокеанском регионе», — рассказал Дудаков.

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Триггером столкновения, как он считает, может стать военная провокация вокруг Тайваня. Он напомнил, что регион сейчас активно накачивают вооружениями, и этот процесс только усилится после завершения украинского конфликта.

«Мы понимаем, что, как только бои на Украине закончатся, эти объемы военных траншей пойдут частично в Израиль, но большая часть — на Тайвань. Поводом для начала противостояния может стать и конфликт вокруг спорных островов в Южно–Китайском море. В частности, мы видим конфликтную ситуацию между Китаем и Филиппинами, где уже располагается больше 10 военных баз США. А может произойти какой-то спор между Японией и Китаем. То есть, в любом случае, регион взрывоопасный, и противоречий там достаточно», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что США провели учения, нацеленные на подготовку к возможному конфликту с Китаем.