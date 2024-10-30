Обзор иноСМИ: призыв Байдена к Украине и «маленький грязный секрет ЕС»

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Южная Корея заявила о подготовке КНДР к ядерным испытаниям

Штаб военной разведки Южной Кореи заявил, что КНДР завершает «внутренние приготовления» на ядерном полигоне Пхунгери. Как сообщает Yonhap, в южнокорейской разведке связывают планы Пхеньяна по испытаниям ядерного оружия с выборами президента США.

В штабе разведки заявили, что КНДР в преддверии американских выборов пытается «вывести на передний план ядерную проблему». По данным сеульских спецслужб, Северная Корея также близка к завершению подготовки, связанной с запуском баллистических ракет большой дальности. Мобильный наземный ракетный комплекс был развернут в «определенном регионе» КНДР.

Байден призвал Украину бить по войскам КНДР

Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна нанести удар по северокорейским войскам, если те войдут на ее территорию. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Байдену задали вопрос о присутствии военных КНДР на территории Курской области. Президент США ответил, что обеспокоен такой возможностью. В то же время в Пентагоне заявили, что США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея присоединится к конфликту. Чиновники США и НАТО назвали углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР «угрозой безопасности не только в Индо-Тихоокеанском, но и в Евроатлантическом регионе», отмечает Reuters.

Тайвань предупредили о судьбе «брошенного ребенка» из-за Трампа

Власти Китая дали понять, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США могут «отказаться» от Тайваня, сообщает Reuters. В Пекине напомнили, что Трамп всегда проводил политику «Америка прежде всего».

В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за свою защиту. Также он обвинил Тайвань в краже американского полупроводникового бизнеса. Представитель китайского управления по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявил, что Тайвань в любой момент может превратиться «из пешки в брошенного ребенка». Формулировка Чжу относится к тактике в игре Го, в которой игрок жертвует меньшей фигурой, чтобы обеспечить себе большее преимущество или победу. При этом в период с 2017-го по 2021 год Тайвань получал мощную поддержку со стороны администрации Трампа, включая продажу оружия, которая продолжилась и при правительстве Байдена. На прошлой неделе США объявили о новом пакете поставок вооружений Тайваню на сумму почти в два миллиарда долларов в виде ракетных систем.

Соперник Санду высказался о Путине

Кандидат, бросающий вызов действующему проевропейскому президенту Молдавии Майе Санду, отверг предположения о своих связях с Россией. Как отмечает Reuters, Александр Стояногло поддержал европейскую интеграцию страны и в то же время заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью Reuters Стояногло заявил, что в случае победы на выборах он будет стремиться к преодолению разногласий с Приднестровьем. Также он призвал к «перезагрузке» отношений с Москвой, подчеркнув, что приоритетом для молдавского общества является снижение эскалации в регионе. По словам политика, у него уже много лет не было контактов с официальными лицами из России - «ни по телефону, ни тайно, ни на встречах, нигде». Так он ответил на обвинения в свой адрес со стороны Санду, назвавшей его «троянским конем» и «человеком Москвы».

«Тихая тоска» ЕС по Трампу

Politico рассказало о «маленьком грязном секрете» ЕС, касающемся президентских выборов в США: многие европейские чиновники считают, что победа бывшего президента Дональда Трампа может оказаться именно тем, что нужно Евросоюзу, чтобы укрепить оборону и занять жесткую позицию в отношении Китая. Politico пришло к выводу, что в ЕС существует «тихая тоска» по Трампу.

Неназванный высокопоставленный дипломат ЕС заявил Politico, что возвращение Трампа в Белый дом может стать «благотворным шоком», который поможет ЕС двигаться вперед, как это произошло в случае с пандемий или энергетическим кризисом. Шесть дипломатов и должностных лиц ЕС рассказали изданию, что второй срок Трампа стал бы для раздробленного блока «горькой пилюлей», необходимой для преодоления разногласий и движения вперед. По версии собеседников издания, президентство Трампа будет настолько враждебным по отношению к Европе, что у блока не будет иного выбора, кроме как увеличить расходы на оборону, укрепить свой технологический сектор и прояснить свою политику в отношении Китая.