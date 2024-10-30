Генпрокуратура Грузии вызвала президента страны Зурабишвили на допрос

Генеральная прокуратура Грузии вызвала президента страны Саломе Зурабишвили на допрос в связи с ее заявлениями о якобы фальсификации прошедших парламентских выборов. RT на русском

«Согласно информации, распространенной ЦИК и СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года», — отмечается в заявлении. Lenta.ru

Центризбирком Грузии 29 октября обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации итогов парламентских выборов, в которой ведомство обвиняет в том числе президент Зурабишвили. ТАСС