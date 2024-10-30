Жесткая риторика, отраженная в плане победы президента Украины Владимира Зеленского, и последующий отказ западных лидеров поддержать позиции Киева, призваны показать украинцам исчерпание всех возможностей и подготовить их к переговорам. Об этом пишет газета The New-York Times (NYT) со ссылкой на мнение военных аналитиков и дипломатов.

Издание назвало провальным лоббистское турне Зеленского по США и Европе. Ни одна страна не согласилась разрешить Украине обстреливать западными ракетами дальнего радиуса действия военные объекты в глубине России, и ни одна крупная держава публично не поддержала приглашение Украины в НАТО, пока конфликт продолжается.

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Однако, как пишет газета, такой результат мог быть изначальной целью Киева и предназначаться для внутренней аудитории.

«Господин Зеленский может использовать жесткую риторику, чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, подготовить их к тому, что Украине, возможно, придется пойти на сделку, и дать украинцам удобного козла отпущения — Запад», — раскрыли в США смысл плана украинского президента.

По словам профессора международных отношений в Сиракузском университете и бывшего советника НАТО Джона Уильямса, Зеленскому нужно показать украинцам, что он пытался продвинуть план победы, но «исчерпал все возможности».

Ранее в США раскритиковали так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за его полной зависимости от помощи Запада. Неназванный высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в необнародованной части плана украинский лидер предложил «пакет неядерного сдерживания», согласно которому Киев должен получить ракеты Tomahawk, что является совершенно невыполнимой просьбой из-за большой дальности ракеты.