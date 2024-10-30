В США поддержали право Киева бить по Уралу

Американский сенатор Бен Кардин поддержал право украинских властей атаковать Урал. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые позвонили ему под видом экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Запись беседы с американским политиком опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Сенатор рассказал, что Владимир Зеленский просил у Вашингтона разрешить удары вглубь России американским оружием, в частности, по пусковым установкам для ракет. В беседе с «Кулебой» Кардин поддержал право Украины наносить удары и на большие расстояния, при этом указав на ряд аргументов против подобных действий.

«Во-первых, есть ограничения для НАТО. Вторая проблема заключается в том, что есть много наших стран-партнеров, которые работают с нами, оказывая помощь Украине, но не поддерживают использование поставляемого оружия для целей в России», — сказал сенатор.

Он также добавил, что на Западе опасаются выхода конфликта за пределы России и Украины. При этом сам Кардин не разделяет эти опасения.

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Отдельно сенатор высказался о переговорах между РФ и Украиной. Он прямо заявил, что они возможны лишь при условии соответствия возможных договоренностей интересам США. При этом Кардин считает, что какими при этом останутся границы Украины — не так уж и важно.