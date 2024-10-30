На Украине уволилась судья Бандура, ставшая героиней мемов про макияж Джокера

Судья из Млиновского района Ровненской области Украины со звучной фамилией Алла Бандура, которая несколько лет назад стала героиней мемов про макияж Джокера, ушла в отставку.

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Информация об этом появилась на сайте украинского Высшего совета правосудия еще летом, однако новость прошла незамеченной. На увольнение судьи обратил внимание Mash.

Женщине 64 года, она проработала судьей в райцентре Млинова 39 лет. Через нее прошло огромное количество дел в отношении уклонистов.

В 2017 году фотография ее необычной внешности облетела украинский сегмент соцсетей и поразила пользователей сходством с суперзлодеем DC Comics Джокера ввиду экстравагантного макияжа.

Бандура узнала о своей популярности от племянницы: та звонила ей и плакала, опасаясь, что тетю уволят. Однако Бандура заверила родственницу, что этого не произойдет, а потом объяснила СМИ, почему так ярко накрасилась.

"Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф. Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото... Но вообще я слежу за собой. Как и каждая женщина, люблю быть с прической. Не позволяю себе появиться на улице непричесанной. Стрижка у меня короткая, но от природы пышные волосы. Кроме этого, люблю, чтобы и маникюрчик был", - признавалась женщина.

Журналисты позднее решили прояснить детали биографии судьи и выяснили, что живет она скромно, однако в жизни пережила покушение.

Так, в 2005 году после приговора украинцу ее пытались убить из мести. Женщину ударили 12 раз ножом, один из ударов остановился "в миллиметре от сердца".

"Я перенесла стресс и заработала проблемы со здоровьем", - говорила Бандура, уточнив, что ей пришлось пройти через серию тяжелых операций.

Чем Бандура занимается на пенсии, пока неизвестно.