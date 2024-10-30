Фицо заявил о намерении приехать на парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает своим личным долгом приехать в Москву на парад Победы 9 мая.

Об этом он рассказал в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего - победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг», - заявил он.

Фицо также отметил, что маршал Советского Союза Иван Конев «заслужил памятник в Словакии».

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Ранее премьер Словакии отмечал, что планирует посетить Москву в 2025 году и никто его не остановит от поездки.