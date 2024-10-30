В Армении заявили о возможности согласовать пункты проекта мирного соглашения

Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян считает, что Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения. Об этом он заявил на брифинге в парламенте.

"Мы стремимся к тому, чтобы подписание мирного соглашения стало реальностью в ближайшем будущем. В этом плане полезны контакты Пашиняна и [президента Азербайджана Ильхама] Алиева. Мы видим возможность согласования тех пунктов, которые пока не согласованы", - заявил он.

24 октября Пашинян и Алиев на полях саммита БРИКС в Казани провели встречу и поручили главам МИД доработать проект договора о мире для его подписания. Ранее глава армянского кабмина заявил, что документ согласован на 80-90%.