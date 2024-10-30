Washington Post потеряла подписчиков из-за нейтралитета на выборах в США

Американская газета Washington Post (WP) потеряла уже 10% платных подписчиков из-за решения не поддерживать определенного кандидата на выборах президента США. Об этом сообщает NRP со ссылкой на источники в редакции WP.

На прошлой неделе издание объявило, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на пост президента. В протест этому из редакции ушли два колумниста и редактора. WP исторически выступала за Демократическую партию и редакционный совет изначально хотел поддержать вице-президента Камалу Харрис, однако этому препятствовал владелец газеты, миллиардер Джефф Безос.

29 октября WP рассказала, что издание потеряло 200 тысяч подписчиков. По информации NRP, сейчас эта цифра достигла уже 250 тысяч или около 10%. Радиостанция считает, что подобная ситуация является своеобразной катастрофой и крахом «многомиллионного дохода».

Напомним, нейтральную позицию на этих выборах также заняла газета Los Angeles Times, которая традиционно поддерживала демократов. Решение принял владелец издания Патрик Сун-Шионг — он считает, что читателям не следует навязывать мнение и они должны делать выбор самостоятельно.