Перспектива того, что Украина согласится на компромисс с Россией, уступив территории в обмен на западные гарантии безопасности, становится все более реалистичной.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего», - отмечается в статье.

По мнению американских журналистов этому будет способствовать потеря позиций украинскими военными, которые сейчас «отчаянно пытаются удержать линию обороны на востоке страны», тающие надежды на абсолютную победу и слабеющая поддержка Запада.

«Западная промышленность не может производить ничего похожего на то количество артиллерийских снарядов, которое необходимо Украине», - констатировал аналитик Анатоль Ливен.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако переговорный процесс был прекращен по инициативе Киева.

При этом президент России Владимир Путин заявлял о готовности идти на разумные компромиссы для урегулирования украинского кризиса, подчеркивая, что предметных переговоров нет. По словам главы государства, сейчас поведение Киева иррационально, а переговоры должны вестись исходя из тех реалий, которые складываются «на земле».