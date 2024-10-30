Грузии предрекли будущее Украины

Основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что западные страны из-за «неправильных» итогов выборов в Грузии готовят для страны судьбу «Украины 2.0». Об этом Дотком написал в соцсети X.

Дотком прокомментировал пост норвежского политолога Гленна Дизена, посвященный протестам в Грузии. Ранее правящая в стране партия «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах около 54 процента голосов. Такой результат обеспечивает ей 89 из 150 мест в парламенте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты голосования. Она призвала сторонников оппозиции выходить на митинги. Протесты в страны начались 28 октября. Участники протестов потребовали провести повторные выборы с участием международных наблюдателей, а оппозиционные партии пообещали блокировать работу парламента.

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен поддержала протестующих. Она заявила, что на выборах в Грузии были нарушения, в связи с которыми необходимо провести объективное расследование.

Дизен написал в ответ фон дер Ляйен, что народ Грузии проголосовал за нынешнее правительство на выборах, одобренных ОБСЕ. Однако в ЕС сочли, что жители Грузии проголосовали «неправильно». По словам политолога, теперь финансируемые США и ЕС неправительственные организации попытаются вывести тысячи людей на улицы «по принципу, что громкое меньшинство должно отменить выборы».