Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»

Грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созывает митинг протеста в понедельник в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге представитель «Коалиции перемен» Елена Хоштария заявила, что оппозиция добьется признания выборов нелегитимными и проведения нового голосования, для чего «фундаментально нужны уличные акции». По ее словам, «надо бороться против конституционного переворота, организованного нашим врагом – Россией».

«Надо изгнать Россию из Грузии», – заявила она.

Представитель коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе заявила о том, что на выборах «Грузинская мечта» победила потому, что их проводили «российские спецслужбы».

«Российские спецслужбы украли у нас выборы», – сказала она.

Партия Саакашвили призвала продолжить протесты в Грузии

Тинатин Бокучава от саакашвилевского «Единого национального движения» в свою очередь сказала, что «прозападной оппозиции» «народ доверил управлять страной», поэтому «наша победа неизбежна». По ее словам, грузинскую оппозицию «поддерживает весь свободный мир», а «Грузинскую мечту» – такие страны, как Россия, Венесуэла и Никарагуа».

Ранее «Грузинскую мечту» поздравили Венгрия, Азербайджан, Армения, Турция, Китай, а о признании ее победы названными Тинатин Бокучава странами говорит только сама оппозиция. Оппозиция продолжит консультации с президентом Саломе Зурабишвили по плану действий.

На брифинге не было представителей еще одной оппозиционной партии, которая преодолела барьер в пять процентов, – «За Грузию». Ее представители утверждают, что полностью разделяют недовольство оппозиции.