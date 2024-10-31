Кеннеди-младший назвал Харрис худшим кандидатом от Демпартии за всю историю

Вице-президента Камалу Харрис назвали худшим в истории кандидатом в президенты США от Демократической партии. С таким утверждением выступил политик Роберт Кеннеди — младший. По его словам, Харрис не в состоянии говорить без написанной речи и не способна справиться с проблемами страны.

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Ранее вице-президент подверглась насмешкам и жёсткой критике в соцсетях из-за навязчивых попыток понравиться молодёжи и цветному населению. По мнению экспертов, уровень реальной поддержки Харрис крайне мал, однако примерно половина американцев проголосует за неё, чтобы помешать Трампу стать президентом.

Агенты ЦРУ вступили в борьбу против Камалы Харрис

Роберт Кеннеди — младший назвал вице-президента Камалу Харрис худшим в истории кандидатом в президенты США от Демократической партии. Такую оценку он дал в интервью итальянской газете La Repubblica в преддверии выборов, которые пройдут 5 ноября.

«Харрис, вероятно, худший кандидат в президенты в нашей истории... Она не лидер, способный противостоять военному аппарату или спецслужбам. Она не может говорить без написанной, лежащей перед ней речи, и она продемонстрировала, что не может справиться с проблемой миграции или сдерживать инфляцию», — цитирует Кеннеди-младшего агентство ТАСС.

По его словам, Демократическая партия превратилась в «политический рычаг элит», а «истинным представителем народа» выступает Республиканская партия.

Напомним, Роберт Кеннеди — младший является племянником убитого в 1963 году президента-демократа Джона Кеннеди. В октябре прошлого года он объявил, что будет участвовать в президентской гонке в качестве независимого кандидата, хотя на тот момент числился в рядах Демпартии.

В августе Кеннеди-младший приостановил борьбу в президентской гонке и поддержал кандидатуру Дональда Трампа. После этого в интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что согласится возглавить ЦРУ в администрации республиканца, если тот одержит победу на выборах.

Вырождение дискурса

Как полагают опрошенные RT эксперты, резкие высказывания Кеннеди-младшего в адрес Харрис продиктованы фактически полным «вырождением либерального демократического дискурса» в США.

«Я напомню, что Кеннеди-младший принадлежал к ультралиберальному крылу Демпартии США, а сейчас он открыто поддерживает консерватора Трампа. Мы наблюдаем смену его политической ориентации. Однако она не вызвана сменой внутренних принципов Кеннеди», — рассказал в комментарии RT доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян.

По мнению политолога, Кеннеди пошёл на сближение с Трампом по причине очевидной интеллектуальной деградации Демпартии и её ключевых деятелей, включая Харрис.

«Кеннеди — серьёзный политик. В данном случае он не стал сдерживать эмоций в отношении Харрис, так как видит вырождение либерального демократического дискурса, превращение любых дискуссий в карикатуру. Неудивительно, что такой человек оказался лишним. Думающие люди ей в команде не нужны, потому что стали бы конкурентами. При этом Трамп сделал сильный и правильный ход, заручившись поддержкой Кеннеди», — подчеркнул Ордуханян.

Схожей точки зрения придерживается кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В разговоре с RT он заявил, что позиция Кеннеди-младшего «свидетельствует о разочаровании части демократической элиты в политике, проводимой их партией в последние годы».

«Не только Кеннеди-младший, но и другие люди, симпатизирующие демократам, называют Камалу Харрис самым слабым кандидатом на пост президента США за всю историю существования Демпартии. Единственная идея, которую нынешняя вице-президент артикулирует более или менее внятно, сводится к демонстрации её ненависти к Дональду Трампу», — отметил Фельдман.

Выдвижение Харрис в кандидаты на президентский пост эксперт назвал «крупнейшей махинацией в истории американской демократии». Как полагает Фельдман, Джо Байден фактически выиграл для неё праймериз.

«Чтобы не осложнять жизнь сильно ослабевшему в последние годы Байдену, наиболее авторитетные политики-демократы не стали выставлять свои кандидатуры на внутрипартийные выборы», — констатировал политолог.

С точки зрения Фельдмана, Кеннеди-младший никогда не имел большого электорального веса. Однако в условиях примерно равного распределения голосов за кандидатов от Демократической и Республиканской партий политические предпочтения племянника убитого президента могут повлиять на итоги выборов.

В связи с этим эксперт обратил внимание, что в конце октября Верховный суд США отказал Кеннеди-младшему в исключении его фамилии из избирательных списков в штатах Висконсин и Мичиган. Данные штаты входят в список так называемых «колеблющихся», то есть тех регионов США, за которые разгорается основная предвыборная борьба.

Между тем в Соединённых Штатах полным ходом идёт досрочное голосование. На текущий момент в нём приняли участие более 50 млн граждан в 36 штатах.

По мнению Фельдмана, поддержка Кеннеди-младшего способна принести Трампу дополнительные 2—3% голосов, но в рамках текущих процедур голосования республиканец рискует их недосчитаться.

«Чисто математически благодаря публичной поддержке Кеннеди-младшего Дональд Трамп может получить дополнительные 2—3% голосов. Это очень ценный ресурс. В Демпартии это, естественно, понимают и стараются разными способами не допустить, чтобы условные голоса Кеннеди достались Трампу», — отметил Фельдман.

«Немножко оторва»

Согласно опросам американских социологических служб, ни один из кандидатов на пост главы Белого дома не имеет преимущества. Например, аналитики университета Emerson College опубликовали 30 октября данные, что Трамп и Харрис поддерживают по 49% респондентов.

Как отмечается на сайте Центра изучения Соединённых Штатов, вице-президент США построила свою агитационную кампанию прежде всего на завоевании симпатий у так называемого поколения зумеров, то есть молодых людей, родившихся в эпоху цифровизации.

По этой причине команда Харрис заручилась поддержкой многих известных поп-исполнителей и рэперов.

«Даже шапка аккаунта Камалы в соцсети X — это отсылка к недавно вышедшему альбому британской поп-певицы Charli XCX под названием Brat. Певица взорвала интернет, написав на прошлой неделе в своём твите, что «Камала... как такая девчонка, которая немножко оторва, которая любит тусить и, может, иногда говорить глупости», — полагает научный сотрудник Центра изучения США Ава Калинаускас.

Наряду с этим пиарщики вице-президента запускают в соцсети вирусные видеоролики и экспериментируют с лексикой. Предвыборная кампания Харрис должна контрастировать с образами старожилов американской политики, включая Байдена и Трампа.

Однако, как считает Калинаускас, попытки создать имидж близкого к молодёжи госдеятеля не всегда бывают удачными и вызывают насмешки.

«Вирусные» моменты с Харрис — это не что-то новое. За последние три года на посту вице-президента при Джо Байдене её без устали высмеивали и создавали про неё мемы в интернете за её так называемый словесный салат и чрезмерное использование коронных фраз», — подчёркивает Калинаускас.

«Пьяная невнятность»

Стоит отметить, что стремление Харрис понравиться молодёжи, цветному населению и другим категориям граждан регулярно вызывает насмешки в американских соцсетях.

Например, в конце октября, выступая перед прихожанами церкви в Филадельфии, куда в основном ходят темнокожие, Харрис решила процитировать отрывок из Книги псалмов, пытаясь подражать особой тональности священнослужителей юга США. Пользователи соцсети X раскритиковали кандидата от Демпартии за фальшивость и попытку воспроизвести манеру речи Мартина Лютера Кинга.

«Новый акцент Камалы «под Мартина Лютера Кинга» вкупе с пьяной невнятностью и ломающимся голосом — это что-то!» — написал один из пользователей соцсети X. «Камала Харрис пытается быть ВСЕМ, чем не является! Абсолютная фальшивка!» — поделился мнением владелец ещё одного аккаунта.

В ходе предвыборной кампании Харрис неоднократно меняла манеру говорить, подражая разным диалектам США, но главным образом она использовала речь, напоминающую именно южный акцент. Многие пользователи соцсетей восприняли языковые эксперименты вице-президента как личное оскорбление и показатель фальши её политических взглядов.

«Для Камалы Харрис политика — это представление. Она меняет фальшивые акценты так же, как политические взгляды и образы. Сегодня она говорит с фальшивым южным акцентом, делая вид, что придерживается умеренных взглядов. На следующей неделе она вернётся к взглядам либерала из Сан-Франциско», — написал в соцсети X стратег Республиканской партии Мэтт Уитлок. «Та же речь. Два совершенно разных акцента. Харрис — самый фальшивый человек, который когда-либо жил на земле», — отметил на своей странице в соцсети X обозреватель Грег Прайс.

Так журналист прокомментировал выступления вице-президента перед своими сторонниками в Детройте и Питтсбурге, на которых она сильно поменяла манеру речи.

Ещё одним объектом насмешек над Харрис стало её заявление, что нынешние власти США реализуют «провальную политику».

«Нам нужно просто уйти от той провальной политики, которая, как мы доказали, не работает, и, как предшествующие поколения, вдохновляться возможным», — сказала вице-президент в конце сентября, выступая в экономическом клубе Питтсбурга.

Пользователи соцсетей не упустили возможности поиронизировать над такой резонансной оговоркой.

«Камала Харрис говорит, что нужно уйти от той провальной политики, которая не работает. Она призывает голосовать за Трампа. Прислушайтесь к ней», — написал в соцсети X гендиректор сатирического интернет-портала Babylon Bee Сет Диллон. «Вышел новый предвыборный ролик Трампа!» — высказался в своём посте консервативный комментатор LibsofTikTok. «Точно. Американский народ сыт по горло провальной политикой администрации Харрис и Байдена. Быстрее бы уже ноябрь наступил!» — написал в соцсети X конгрессмен-республиканец из Техаса Трой Нелс.

По мнению Рафаэля Ордуханяна, многим в США очевидно, что Харрис лишена способности к логическому мышлению. Крайне низкий интеллектуальный уровень вице-президента не позволяет ей адекватно формулировать мысли и общаться с гражданами, полагает эксперт.