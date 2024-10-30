Посольство РФ прокомментировало возможное похищение российского блогера в Пакистане

Российское посольство в Пакистане проверяет на достоверность сообщения о похищении гражданина РФ на северо-западе страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

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Накануне Telegram-каналы сообщили, что российского тревел-блогера Игоря Бабко, более известного под ником Вася Щупальце, якобы взяли в заложники в Пакистане. С 24 октября он перестал выходить на связь с родными. Ответственность за похищение взяла на себя террористическая организация «Группа Хафиза Гуля Бахадура», связанная с «Движением талибов Пакистана» — она опубликовали фото мужчины.

«Посольство России в Пакистане проверяет на достоверность сообщения о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва», — заявили в дипмиссии.

Отметим, что в публикациях заявлялось, что террористы потребовали выкуп за Вася Щупальце, однако его размер не уточнялся. Кроме того, они якобы ведут переговоры об этом с российским посольством.