В Японии заявили, что запрет на однополые браки нарушает конституцию

Высший суд Токио пришел к выводу, что заключение однополых браков нарушает основной закон Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Вместе с тем отказ суда низшей инстанции по выплатам компенсаций от государства оставлен судом в силе. Семь истцов ранее направили коллективный иск, в котором требовалось от государства выплаты им по 1 миллиону иен (около 6,5 тысячи долларов) каждому. Осенью 2022 года от районного суда Токио поступил отказ в компенсациях, что побудило истцов подать апелляцию в высший суд.

В Японии активно начали обсуждать вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств в 2023 году. Этому предшествовало резкое заявление бывшего помощника экс-премьера страны Фумио Кисиды Масаёси Араи. Он признался, что ему «против смотреть» на представителей нетрадиционной ориентации. Многие сочли данные слова дискриминацией.

Ранее РИА Новости сообщило, что парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, касающийся запрета ЛБГТ*-пропаганды и смены пола. До этого грузинский парламент поддержал во втором чтении закон о запрете пропаганды, вынесенный на голосование правящий партией «Грузинская мечта».

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено