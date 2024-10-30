В США раскрыли судьбу Зеленского в случае победы Трампа на выборах

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к замене Владимира Зеленского, так как при нем мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Претендентом на высший государственный пост от Демократической партии является нынешняя вице-президент Камала Харрис. Соперником Харрис стал бывший глава государства республиканец Дональд Трамп.

По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, судьба Зеленского будет зависеть от того, кто займет Белый дом.

«Если президентом станет Дональд Трамп, то это ознаменует для него начало конца: от Зеленского постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров», - пояснил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт также обратил внимание на то, что сейчас «на сцене вновь появился генерал Залужный, которого уволили и сослали послом в Великобританию».

«Он открыто говорит, в том числе в интервью, что Украине действительно придется пойти на территориальные уступки, чтобы все закончить», - заметил он.

По мнению аналитика, в украинском кризисе «колоссальное влияние имеют американские интересы», так как именно западные страны по сути подпитывают конфликт.

На Западе заявили об утрате доверия к Зеленскому

Напомним, что Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для назначения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Кроме того, экс-президент неоднократно говорил о своей возможности урегулировать боевые действия за сутки.