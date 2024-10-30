Пока вы спали: условия ядерной войны из-за Украины и привлечение Зеленского судом

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Суд привлечет Зеленского к рассмотрению иска о выборах, заявили в Раде

На Украине суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского.

"Постепенно движемся по моему иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный админсуд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, суд отказал неуполномоченному представителю аппарата Верховной рады в ходатайстве о закрытии дела.

СМИ: демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

Республиканская и Демократическая партии США, по сути, согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Обе главные партии (в США: Демократическая и Республиканская партии - ред.), по сути, согласились игнорировать уровень долга Вашингтона времен Второй мировой войны и гигантский годовой дефицит при отсутствии чрезвычайного положения в стране", - пишет издание.

Отмечается, что победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден тратить "намного меньше", чем обещал в ходе своей предвыборной кампании.

В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо

Лидер партии "Квебекский блок" Ив-Франсуа Бланше заявил, что его партия начинает переговоры с другими оппозиционными силами. Цель переговоров будет заключаться в отстранении от власти правительство премьера Канады Джастина Трюдо, пишет РИА Новости.

"Мы ведем переговоры с оппозиционными партиями, чтобы правительство пало", - приводит агентство заявление Бланше.

Согласно опросам, правительство Трюдо не пользуется популярностью из-за инфляции.

"Рискнуть": на Западе назвали условие ядерной войны из-за Украины

Если США не вынудят Киев пойти на компромисс с Россией, то это не только приведет к разгрому Украины, но и поставит США перед сложнейшим выбором, начинать ли ядерную войну, сообщает РИА Новости со ссылкой на британского политолога, журналиста и писателя Анатоля Ливен.

"Если следующая администрация США не примет этот курс (давления на Украину. — Прим. ред.), то существует серьезный риск того, что <…> украинская армия в конечном итоге рухнет. Вашингтон окажется перед выбором: признать серьезное поражение Украины или вмешаться напрямую и рискнуть — или даже обеспечить — ядерную войну с Россией", — написал политолог в журнале The Nation.

По мнению журналиста, руководству США нужно принять тот факт, что они уже не способны теми же темпами обеспечивать поддержку Украины, а альтернативных вариантов нет.

В МИД России прокомментировали наложение ограничений на объекты в Финляндии

Российская сторона не получала официальных уведомлений о наложении в Финляндии ограничений на некоторые из ее объектов. Правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

"Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало", — приводит агентство комментарии Захаровой.

Отмечается, что посольство в Хельсинки направило запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию.