Главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Камала Харрис является наиболее предпочтительным для России кандидатом в президенты США, поскольку ею будут управлять несколько противоборствующих в Вашингтоне группировок. Своим мнением он поделился в разговоре с РИА Новости.

«Наилучший вариант для нас — это Камала Харрис, поскольку ею, как и [президентом США Джо] Байденом, будут управлять. Делать это будут госсекретарь, советник и так далее. А это, как всегда, несколько группировок», — сказал Дрозденко.

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По его мнению, гораздо лучше иметь дело с несколькими группировками, «которые грызутся друг с другом за финансовую выгоду», чем с одним человеком, способным принимать решения. Эксперт отметил, что так называемый «вашингтонский консенсус» выгоден для России ввиду своей нестабильности.

В этом контексте Дрозденко вспомнил, как в период своего предыдущего срока президентства Дональд Трамп пытался «осушить вашингтонское болото». Однако, по мнению главреда, это практически невозможно, поскольку Вашингтон — это город, в котором фактически живут одни чиновники, и именно они управляют страной, а не президент.

30 октября Харрис заявила, что, если она одержит победу на предстоящих выборах, то ее президентство будет отличаться от президентства Байдена. Она отметила, что четыре года назад главным приоритетом действующей администрации Соединенных Штатов было «положить конец пандемии и спасти экономику». Сейчас же самой важной задачей властей страны является снижение затрат, которые увеличивались еще до пандемии и которые «все еще слишком высоки».

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Ранее в США заявили о росте популярности Трампа среди чернокожих и латиноамериканцев.