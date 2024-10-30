В Швеции жестко раскритиковали генсека ООН за визит в Россию

Член парламента Швеции Маркус Вихель осудил визит генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша из-за его визита в Россию и встречи с российским лидером Владимиром Путины на полях саммита БРИКС в Казани. С критикой в адрес генсека депутат выступил в рамках своего обращения к главе шведского МИД Мальмер Стенергард. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

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«Визит (Гуттериша — прим. «Ленты.ру») в Россию (...) проблематичен с нескольких точек зрения: с одной стороны, то, что он вообще едет туда и участвует в подобном контексте, а с другой стороны, потому что он вел себя достойным порицания образом. (...) Он ни разу не назвал Россию агрессором. Вместо этого, по его словам, мы должны отстаивать ценности Устава ООН, верховенство закона и принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств», — пишет Вихель.

В России высказались о приезде генсека ООН в Казань

Нет сомнений в том, что это действие противоречит основополагающим принципам мира и безопасности Организации Объединенных Наций. (...) Это подрывает доверие к ООН и ее репутацию Маркус Вихель член парламента Швеции

В связи с этим парламентарий обращается к главе шведского внешнеполитического ведомства с вопросом. «Как министр оценивает визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию и намерена ли она выступить против его действий?» — поинтересовался депутат.

23 октября Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Там он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.