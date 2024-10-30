В Великобритании увидели тайный сигнал Путина, который провел ядерные учения

Проведенная президентом России Владимиром Путиным 29 октября тренировка стратегических сил сдерживания направлена на предотвращение поставок ракет большой дальности в Украину от ее западных союзников. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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«Изменения были широко расценены как попытка Путина отговорить сторонников Украины от отправки в Киев ракет большой дальности для использования по целям на территории России», — сообщила британская газета. Отмечается, что «послание» главы РФ западом было понято.

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США, Великобритания и Франция отказываются давать Киеву разрешение на использование ракетных систем большой дальности ATACMS и Storm Shadow на территории России. Германия также приняла решение не передавать Украине систему противоракетной обороны Taurus, несмотря на ранее выраженные обещания поддержки со стороны всех четырех стран.

Ранее Россия провела тренировку стратегических сил сдерживания. Она прошла 29 октября. Глава государства уточил, что использование Россией ядерного оружия является крайней мерой для обеспечения безопасности страны.

Президент также высказался о ключевой роли ядерной триады в поддержании суверенитета страны. Он особо подчеркнул, что ядерная триада играет важную роль в обеспечении национальной безопасности и поддержании стратегического паритета на международном уровне.

Как отметил член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош, эта тренировка стала сигналом США и их союзникам в Европе, продолжающим эскалацию конфликта на Украине. По его мнению, тренировка имеет особую значимость, из-за напряженной ситуации в мире, также возможны любые провокации со стороны Запада.