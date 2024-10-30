В США объяснили фактор Украины на выборах

На текущих выборах в США тема Украины неразрывно связана с выстраиванием политики в отношении России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман.

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По его словам, Россия фигурирует в основном в связи с боевыми действиями на Украине.

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При этом конфликт на Украине оказался важной темой предвыборных дебатов бывшего президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис. По словам эксперта, можно заметить, как Харрис активно выступала за «победу» Украины, тогда как Трамп говорил о необходимости прекращения боевых действий.

Ранее Дональд Трамп упомянул Россию четыре раза на масштабном предвыборном митинге в Нью-Йорке. Кроме того, в своем выступлении он дважды говорил о российском президенте Владимире Путине.