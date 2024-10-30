Трамп сравнил администрацию Байдена с репрессивной машиной

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что пытаясь обвинить его в фашизме, администрация президента США Джо Байдена действует как репрессивная машина.

"Они обвинили меня в том, что я любитель Гитлера, но это не так, я противоположность этого. Это они занимаются репрессиями, это словно репрессивная машина", - сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News.

Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами

23 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден считает своего предшественника на посту главы государства фашистом. Такого же мнения придерживаются, в частности, бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. Оба работали в администрации Трампа.

По утверждению журнала The Atlantic, республиканец, будучи президентом, заявлял, что ему нужны абсолютно лояльные генералы, как те, "которые были у Гитлера".

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.