В США назвали предпочтительного американского президента для Путина

Для президента России Владимира Путина кандидат от демократов на выборах в США Камала Харрис действительно более предпочтительна, поскольку ее политика более предсказуема. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман.

«Надо полагать, что президент Путин говорил об этом серьезно. Харрис, конечно, была бы более "предсказуемой"», — назвал он кандидата, которого поддерживает российский лидер.

Кандидата от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа, наоборот, постоянно характеризуют как непредсказуемого.

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Кроме того, по словам Рассела Бермана, Камала Харрис, вероятнее всего, продолжит внешнеполитический курс администрации Джо Байдена, а российский лидер на данный момент может смириться с подобным подходом ограниченной поддержки Украины.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал, что американская политика в отношении Украины не изменится после выборов. По его словам, основные тенденции разрешения украинского кризиса уже синхронизированы и согласованы.