Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине

Экс-президент Украины Пётр Порошенко пожаловался, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются.

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При этом он подчеркнул, что Россия в это время стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону. По его словам, они достигли примерно $142 млрд.

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — цитирует Порошенко РИА Новости.

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Экс-президент добавил, что у украинского правительства сегодня в приоритете стоит не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.

Летом в Киеве задержали заместителя министра энергетики Украины за взятку в размере $500 тыс.

Также сообщалось, что в офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема госзакупок.