В США раскрыли сценарии итогов президентских выборов

Исход выборов президента может определиться в Верховном суде США. Сценарии итогов выборов 5 ноября раскрыл профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру».

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По его мнению, в случае победы Дональда Трампа при любом результате часть демократов прибегнет к насильственным и масштабным демонстрациям. При этом в случае победы вице-президента США Камалы Харрис некоторые недовольные трамписты тоже могут выйти на демонстрацию, но не в таком большом количестве.

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«Если же Трамп победит с небольшим перевесом, демократы начнут интенсивную "юридическую войну", оспаривая подсчеты голосов в различных штатах через суды. Сторона Трампа, скорее всего, не будет придерживаться подобной стратегии, но и это не исключено», — отметил профессор.

Он отметил, что исход выборов может определиться в Верховном суде США, как в 2000 году, когда разрыв между Джорджем Бушем-младшим и Элом Гором был очень спорным.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что кандидат на пост главы государства от республиканцев высказывается недостойно лидера страны. Он добавил, что «вопросы о личности» Трампа появляются каждый раз, когда республиканец «открывает рот». Байден выразил уверенность, что победу на выборах президента США одержит Харрис.